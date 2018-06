Daems et Hansen: "Donner un subside pour attirer une entreprise ne fonctionne plus"

Jean-Pierre Hansen et Herman Daems ont quelque chose en commun. Tous les deux ont été appelés par les autorités publiques afin de définir un plan d’action après la fermeture de Ford Genk en 2012 pour l’un, après le départ de Caterpillar de Charleroi en 2016 pour l’autre. Pour eux, une fermeture d’usine, ce n’est pas une question idéologique, mais bien économique.

A droite, Jean-Pierre Hansen, l’ancien patron d’Electrabel. À gauche, Herman Daems, le président du conseil d’administration de BNP Paribas Fortis et de la KU Leuven. Tous les deux ont été appelés par les autorités publiques afin de définir un plan d’action après la fermeture de Ford Genk en 2012 pour l’un, après le départ de Caterpillar de Charleroi en 2016 pour l’autre. Deux "chocs" comparables dans deux régions différentes qui ont amené deux plans de relance similaires: Catch et Salk.

Ils se retrouvent ce jeudi soir dans le cadre d’un événement organisé pour promouvoir l’ancien site de Caterpillar rebaptisé pour l’occasion European Industrial Park Brussels South Charleroi. Un site dont on a beaucoup parlé ces derniers jours étant donné que la Wallonie est activement à la recherche d’un repreneur. Le nom du constructeur automobile chinois Thunder Power a été évoqué.

Vue en plein écran ©Tim Dirven

Remettre un système économique en marche, c’est le thème du panel auquel vous participez ce jeudi soir afin de débattre des défis et des perspectives de reconversion de villes post-industrielle. C’est tout un programme. Comment fait-on?

Herman Daems: Tout d’abord, je tiens à rappeler que la fermeture de Ford Genk a été un énorme choc pour le Limbourg car cette province avait déjà connu la fermeture des mines, celle de Philips. Il y avait un sentiment de colère. Et qu’est-ce qu’on va faire? C’est la question que l’on s’est posée plutôt que de s’autoflageller. Le gouvernement flamand a mis en place une task force dénommé Salk que j’ai présidé avec 12 experts. Notre mandat a été d’établir en trois mois un plan stratégique pour le développement à long terme de la province du Limbourg. Nous avons tout de suite décidé de ne pas nous occuper de la reconversion du site de Ford Genk.

Pourquoi?

H.D.: Quand une usine ferme, cela a des répercussions sur toute la région et donc il faut trouver une solution pour toute la région. Pour moi, une fermeture d’usine, ce n’est pas une question idéologique mais une question économique. Et donc quand une usine ferme, c’est qu’il y a quelque chose qui ne marche pas dans l’usine ou dans son environnement. Nous savions donc que tenter, par exemple, de redémarrer une activité d’assemblage de voitures, c’était une idiotie. La capacité de production était déjà trop importante en Europe. Sans oublier la problématique du coût de la main-d’œuvre.

Pourtant, si on prend l’ex-site de Caterpillar, on parle beaucoup ces derniers jours du constructeur chinois de voitures Thunder Power?

Jean-Pierre Hansen: À ce que je lis dans la presse, je comprends qu’il ne s’agit pas des mêmes voitures (sourire en coin).

Ford Genk en 2012, Caterpillar Gosselies en 2016. Finalement, les autorités publiques ont adopté la même stratégie en Flandre et en Wallonie, une task force d’abord, des lignes directrices ensuite. La situation est-elle la même?

Vue en plein écran ©Tim Dirven

J-P.H.: C’est à peu près la même chose mais pas tout à fait la même chose. Quand l’annonce de Caterpillar est faite le 2 septembre 2016, les pouvoirs publics régionaux et communaux, en l’occurrence Paul Magnette et Jean-Claude Marcourt, demandent que trois choses soient faites en même temps. Premièrement, il faut absorber l’impact social sur les travailleurs et les sous-traitants. Cela a été notamment le travail du Forem. Deuxièmement, trouver des nouveaux occupants pour le site. Troisièmement: que peut-on faire pour redynamiser l’ensemble non pas de la province comme pour le Limbourg mais bien du bassin de Charleroi. La province du Hainaut n’a pas la même homogénéité que la province du Limbourg. Dans le Hainaut, vous avez la région de Charleroi, le centre, le Borinage, la région de Mons et la Wallonie picarde, c’est autant de ressorts sociologiques et économiques très différents. C’est donc de ce troisième point dont je me suis occupé en tant que président de la task force Catch. Et je me suis très vite rendu compte qu’il y avait des parallèles entre les deux situations. J’en citerai cinq. Un: les courbes de l’emploi sont les mêmes et elles sont toutes les deux très différentes de la courbe de croissance de l’emploi d’un côté de la Wallonie et de l’autre de la Flandre. Point 2: Ford et Caterpillar ont été des crashes majeurs. Ford c’était 8.000 emplois sur une totalité d’emplois dans le Limbourg de 250.000. Caterpillar c’étaient 4.000 emplois (si on reprend les licenciements de 2013) sur 125.000 emplois. Le ratio de désastre, si je puis dire, est le même. Troisième point: le taux de chômage au Limbourg comme dans la région de Charleroi est plus élevé que dans leur région respective. Quatrième point: le niveau de formation moyen est faible. Enfin, dernier point, ni Charleroi ni le Limbourg ne sont un pôle historique. Elles sont toutes les deux liées à une urbanisation récente liée aux mines et à la sidérurgie en plus du côté de Charleroi.

Pourquoi alors attendre une catastrophe pour décider de mettre en place les stratégies sur lesquelles vous avez travaillé? Pourquoi ce manque d’anticipation?

H.D.: Il faut qu’il y ait un choc pour que les gens comprennent qu’il y a quelque chose qui ne marche pas.

"Il faut que la croissance vienne des jeunes."

Les plans Catch et Salk sont assez similaires?

J-P.H.: Oui, les plans sont assez identiques.

H.D.: Il n’y a pas de miracle.

J-P.H. Les deux plans préconisent notamment de créer des emplois de marché et non des emplois subsidiés. Par contre, là où les actions Salk sont listées par méthode (court, moyen et long termes), celles de Catch sont ciblées sur des secteurs, en l’occurrence l’industrie manufacturière, les transports et la logistique, les industries du vivant et de la santé, et le digital.

Les premiers emplois créés sur l’ancien site de Ford Genk sont attendus dans les prochains jours. Il a donc fallu attendre six ans. Il faudra attendre le même laps de temps pour Charleroi?

J-P.H.: Cela, je ne peux pas vous le dire. Mais ce que je peux vous dire c’est que les deux plans disent qu’il faut cinq ans pour effacer le choc de la perte.

Pourquoi avoir accepté une telle mission?

H.D: J’ai réfléchi longtemps avant d’accepter, notamment en raison de mon âge. J’avais 67 ans à l’époque. Mais je fais partie de cette génération qui considère que si quelqu’un fait appel à vous, c’est qu’il a beaucoup réfléchi à quelle personne peut accomplir cette mission.

J-P.H.: De mon côté, je n’ai pas hésité. Quand j’ai arrêté d’être exécutif à Electrabel et à Suez, j’avais 62 ans et je suis un peu devenu intermittent du service public. Le moteur pour Herman et moi, c’est que nous avons le sens du devoir collectif. Et à nos âges, on peut se le permettre

… Au risque d’avoir une image de papys qui font de la résistance…

J-P.H.. Ce n’est pas nous qui nous proposons. Nous avons les inconvénients de nos âges mais on en a aussi les avantages. On peut dire oui, on peut dire non. Et surtout, on peut dire à peu près ce qu’on pense.

H.D.: C’est un grand avantage.

Vue en plein écran ©Tim Dirven

Comme vous avez le droit de tout dire que pensez-vous du fait que la Wallonie serait prête à mettre 150 millions sur la table pour attirer Thunder Power sur l’ancien site de Caterpillar?

H.D. : Il est fondamental de passer d’un modèle de croissance exogène à un modèle de croissance endogène. Il faut que la croissance vienne des entrepreneurs, vienne des jeunes. Ces derniers ne veulent plus travailler dans des grands groupes mais démarrer leur propre entreprise. Et pour faire cela, il faut un lien avec la technologie. C’est le moteur de l’économie moderne. Je pense que ce n’est pas une bonne idée d’aller chercher un investisseur à l’étranger pour venir s’installer en Belgique. Ce que j’essaie de dire, avec nuances, c’est qu’il ne faut plus baser le modèle de croissance uniquement sur les grandes entreprises comme on a pu le faire entre les années 60 et 85. Ma liberté de pensée est dans mon rapport Salk où je dis qu’on ne peut plus travailler avec un modèle où l’on donne un subside pour attirer une entreprise. Donner de l’argent, cela veut dire quand même qu’il y a quelque chose dans la réflexion économique qui n’est pas juste.

Et votre point de vue, Monsieur Hansen?

En général ou sur le cas Thunder Power?

En général?

Je partage l’avis d’Herman. Mais il y a évidemement une exception: quand il y a des pertes d’emplois énormes, comme en Wallonie en 1979, par exemple, les pouvoirs publics doivent faire tout ce qu’il faut pour, simplement, maintenir "le lien social", même si les mesures prises sont hors marché.

H.D.: Oui, les autorités publiques doivent parfois pouvoir investir dans un sens keynésien.

Vous avez tous les deux enseigné dans le supérieur, quel regard portez-vous sur notre enseignement?

J-P.H.: Un regard paradoxal! D’une part, on lit et on entend partout que le niveau des étudiants ne cesse de baisser. D’autre part, en 22 ans d’enseignement, je n’ai constaté que le contraire.

H.D.: Je trouve que les jeunes sont très motivés. Le challenge pour les universités, c’est de trouver les nouvelles méthodes enseignement adaptés aux nouvelles technologies. En tant que président de la KUL, c’est une question qui me préoccupe beaucoup: comment doit être le cours de demain.

J-P.H. Et la réponse n’est pas évidente.

Vue en plein écran ©Tim Dirven

Quel est l’homme politique qui vous a le plus impressionné?

J-P.H.: Je dirais André Oleffe.

H.D.: Jean-Luc Dehaene

J-P.H. J’hésitais entre les deux mais notez que le chef de cabinet d’Oleffe était un certain Jean-Luc Dehaene.

Vous avez un dernier point commun. Il y a quatre ans, vous êtes tous les deux devenus barons. C’est une reconnaissance pour vous?

H.D.: J’ai été totalement surpris parce que les banquiers n’étaient pas très populaires.

J-P.H. Les éléctriciens non plus (rires).