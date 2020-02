De Wever veut un "front flamand" face aux "oukases" du PS

Après la sortie du PS vendredi dernier, la N-VA contre-attaque. Bart De Wever et Theo Francken, les hommes forts du parti, appellent à former un front flamand afin de ne pas laisser les francophones imposer leurs vues au nord du pays.

"Ne pas céder face aux oukases du PS et former un front flamand". Le message lancé ce lundi matin par le président de la N-VA Bart De Wever est limpide: son parti n'entend pas accepter un gouvernement fédéral minoritaire en Flandre. Comme par le passé, l'Anversois répète que la Flandre ne payera pas la facture d'une politique de gauche pour laquelle elle n'a pas voté. "Ce n'est pas possible qu'un petit parti comme le PS impose sa volonté", a-t-il affirmé en prélude à un bureau de son parti.

"Agonie du fédéralisme"

D'après Bart De Wever, l'Open Vld a déjà "cédé" en décembre dernier et c'est désormais sur le CD&V que la pression va être "extrêmement forte". "Ce serait irresponsable de monter dans un gouvernement de gauche", martèle-t-il, assurant que cela équivaudrait à renier l'accord conclu en Flandre. L'option d'une coalition Vivaldi (incluant les familles socialiste, libérale, écologiste et le CD&V) est clairement dans sa ligne de mire.

Toujours prompt à dégainer de petites phrases assassines, Bart De Wever n'hésite pas à qualifier la crise actuelle "d'agonie" du modèle fédéral, que seuls le PS et des partis francophones se refusent à voir.

Plus tôt dans la journée, Theo Francken tenait en substance le même discours. Rejetant sur les socialistes l'échec des négociations en vue de former une coalition bourguignonne, il a aussi appelé les partis flamands à se rassembler pour "que les francophones et surtout le PS comprennent qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre eux". Assurant que son parti se montrerait toujours constructif dans d'éventuelles discussions, le député a prévenu qu'il ne craignait pas de nouvelles élections.

Doit-on encore dire 100 fois que pour nous Vivaldi est exclu? Eric Van Rompuy Ancien député fédéral CD&V

Le CD&V reste sur sa ligne

Du côté des chrétiens-démocrates flamands, on continue, en tout cas, à défendre la piste d'un gouvernement avec la N-VA au fédéral. "Ceux qui pensent que le CD&V va retourner sa veste et s'engager dans une coalition Vivaldi avec les libéraux, les socialistes et les Verts se trompent", expliquait-on lundi matin à l'issue d'un bureau du parti.

"Doit-on encore dire 100 fois que pour nous Vivaldi est exclu", s'est interrogé Eric Van Rompuy. Le chef de groupe CD&V à la Chambre Servais Verherstraeten a répété, lui aussi, que son parti continue de privilégier un gouvernement ayant une majorité au nord comme au Sud.