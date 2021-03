De bonnes surprises du côté des comptes de la Sécu

Davantage de cotisations sociales, moins de dépenses pour les incapacités de travail, les pensions ou les soins de santé: les chiffres réactualisés de la sécu livrent de bonnes surprises.

Le comité de gestion de la sécurité sociale vient de réactualiser ses chiffres, des chiffres que nous avons pu consulter. Et la surprise est plutôt bonne: le résultat budgétaire s’améliore de 1,956 milliard d’euros par rapport à la dernière actualisation, effectuée en décembre. Au lieu de clôturer l’année sur une perte, les comptes de la sécurité sociale seront en boni en 2020. Pas de quoi pavoiser, toutefois: l’équilibre n’est atteint que grâce à une série de mesures spécifiques, comme le versement exceptionnel par le fédéral de 2 milliards d’euros aux hôpitaux. L’année 2020 n’est pas une grande année pour la sécurité sociale, mais elle est moins mauvaise que ce qui était attendu il y a encore quelques mois.

1,4 Milliard € Les recettes de cotisations sociales des salariés sont supérieures de 1,4 milliard d'euros à ce qui était attendu.

Plus de cotisations sociales

Il y a, d’abord, un effet recettes. Les recettes de cotisations sociales des salariés sont supérieures de 1,4 milliard d’euros à ce qui était attendu début décembre. Une embellie qui s’explique par une reprise plus importante que prévu au troisième trimestre, pour lequel les chiffres sont désormais définitifs, et à un quatrième trimestre pas trop mauvais dans le secteur privé en Belgique – là, les chiffres sont encore provisoires, mais presque complets.

Moins d’incapacités de travail

Du côté des dépenses aussi, il y a de bonnes surprises. Les indemnités versées par l’Inami diminuent de 117 millions, malgré l’adaptation à la hausse de l’indemnité journalière moyenne. Une diminution qui vient essentiellement de la baisse des indemnités pour incapacité primaire – c’est-à-dire la période qui court du deuxième mois au douzième mois de l’incapacité de travail, le premier mois étant à charge de l’employeur, et les malades passant en invalidité après un an. Une explication possible? Un certain nombre de personnes en chômage temporaire n’ont pas déclaré leur maladie.

Moins de pensionnés

Deuxième poste de dépenses en baisse: celui des retraites. C’est macabre, mais cela s’explique par la surmortalité provoquée par le coronavirus chez les plus âgés. Les chiffres sont toujours provisoires, mais le SPF constate qu’en 2020, le nombre de bénéficiaires de pensions de retraite et de survie est inférieur à celui qui avait été estimé, tant chez les hommes que chez les femmes. Par contre, toujours sur base des chiffres provisoires, le montant annuel moyen des pensions est plus élevé qu’attendu. Et les paiements des pensions pour mineurs ont commencé fin 2020. Résultat: une économie de 7 millions seulement par rapport à ce qui était attendu sur les pensions de retraite, mais une économie de 43,6 millions sur les pensions de survie.

En baisse également, dans la dernière actualisation des comptes de la sécurité sociale: les allocations de chômage, avec une baisse de 368 millions des dépenses de l’Onem. Une baisse qui est toutefois un peu en trompe-l’œil puisqu’elle porte sur un total de dépenses qui a explosé, passant de 4,855 milliards en 2019 à 9,442 milliards en 2020, à cause bien sûr de l’explosion du chômage temporaire lié à la crise du coronavirus.

Moins de dépenses de santé

Dernier élément, mais dont on ne retrouve pas le détail dans les comptes de la sécurité sociale: la baisse des remboursements de soins de santé. Un document de l’Inami, mis à jour en décembre dernier et qui porte sur les chiffres 2020 jusqu’en juillet, constate que la pandémie a conduit à une réduction des dépenses, malgré les hospitalisations pour le Covid-19. Les prestations pour consultations et visites des médecins sont en diminution de 5% en 2020 par rapport à 2019, malgré les prestations à distance. Pour les secteurs ambulatoires hors milieu hospitalier, les dépenses sont en baisse de 3,8%. Et dans les hôpitaux, elles reculent de 5,2%. Résultat: au total, pour les prestations du premier semestre 2020, la réduction des dépenses est estimée à 1,24 milliard d’euros. Sont particulièrement touchés: les dentistes, les kinésistes, les opticiens ou les logopèdes. Ou du côté des hôpitaux, les services hors soins intensifs. Et malgré un petit effet de rattrapage entre les deux confinements, l’essentiel de ce différentiel devrait subsister sur l’ensemble de l’année, nous revient-il.