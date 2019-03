De la viande de laboratoire dans votre assiette, ça vous tente?

Environ 4 Belges sur 10 se déclarent en faveur de la viande cultivée, selon Gaia. 4 sur 10 ont une impression neutre vis-à-vis du concept. Et vous, êtes-vous prêt à passer à la "clean meat"?

Un burger vegan qui a le même goût que la viande, ça vous dit? Gaia, en collaboration avec le bureau de sondage Ipsos, a mené l'enquête: 42% des Belges sont prêts à sauter le pas en faveur de la viande cultivée, tandis que 43% d'entre eux ont une impression neutre vis-à-vis du concept.

Méthodologie de recherche Population belge de 18 ans et plus

Taille de l'échantillon: n=1001

Durée moyenne de 10 minutes par interview

Collecte des données en ligne (panel)

Période: du 28/01/19 au 31/01/1

L'attrait pour la viande reste socioculturel, relève l'association de défense des animaux. Elle est consommée pour son goût dans 66% des cas et par habitude dans 47% des cas. "De plus en plus de gens refusent de manger de la viande par respect pour le bien-être animal", explique Gaia. En effet, 55% des flexitariens (personnes qui mangent régulièrement des repas végétariens en plus de consommer de la viande et du poisson) le sont pour des raisons liées au bien-être animal, tandis que 46% d'entre eux font ce choix pour des raisons environnementales. 31% des Belges se définissent aujourd'hui comme flexitariens.

Et s’il était possible de produire de la vraie viande sans abattre d’animaux? C’est le défi de la viande cultivée, que Gaia présente à travers le site web viandecultivee.be. "En Belgique, nous voulons être les avocats de la transition sociétale vers une viande sans abattage", souligne Michel Vandenbosch, président de Gaia.

Qu'est-ce que la viande cultivée?

Il s'agit de "vraie viande", qui aurait le même goût et la même texture que celle vendue chez le boucher. Quelle différence alors? Eh bien elle est cultivée à partir de cellules-souches. On l'appelle aussi viande in vitro, viande synthétique, viande artificielle ou clean meat. Elle est réalisée par des techniques d'ingénierie tissulaire qui ne passent pas par l'utilisation de chair animale.

"La viande cultivée représente une des révolutions majeures du 21e siècle. Non seulement elle répond à un problème d’écologie et de sécurité alimentaire, mais surtout, elle permet de renoncer à l’abattage d’animaux", se réjouit Gaia. Et le président de souligner: "Il est important que la Belgique ne rate pas le coche de cette technologie prometteuse."

Si cette clean meat est déjà une réalité, elle n'est toutefois pas encore commercialisée. 39% des répondants au sondage mené par Ipsos indiquent envisager d'acheter de la viande cultivée si elle est disponible au même prix que la viande d'animaux abattus. 57% des Belges indiquent qu'ils consommeraient de la viande in vitro si cela leur permet de manger de la viande sans souffrance animale. 52% des sondés estiment aussi que manger ce type de viande sera meilleur pour l'environnement.