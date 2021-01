De meilleures perspectives pour les entreprises, mais encore limitées en 2021

La perte de chiffre d’affaires que subissent les entreprises du fait de la crise du coronavirus a baissé en janvier, pour s’établir à 12,4% par rapport à la normale. Une petite "bonne" nouvelle, puisqu'il s'agit d'une hausse de 1% par rapport à décembre et de 5% par rapport novembre, comme le montre la nouvelle enquête de l’ERMG auprès de 5.348 entreprises et indépendants. Une modeste amélioration qui tient principalement à la poursuite du redressement dans les secteurs de la vente au détail non alimentaire, de la vente en gros et des activités immobilières, soit les secteurs d’activité les plus durement touchés lors du second confinement.