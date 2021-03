"De nombreuses victimes des attentats ont été malmenées par les assurances"

Selon cette dernière, les sessions d'expertises ont été vécues comme un second traumatisme par une très grande partie des victimes du 22 mars. "Il y a eu des minimisations des dommages, des remarques inappropriées, en particulier lorsque les victimes étaient seules, ce qui rend ces fautes déontologiques difficiles à prouver. On s'est rendu compte que des victimes avaient signé des accords d'indemnité qui ne leur reconnaissait aucun préjudice. Beaucoup de gens ignorent qu'il est utile de se rendre à ce type d'expertise accompagné d'un médecin expert et/ou d'un avocat."

C'est l'une des raisons pour lesquelles Life4Brussels plaidait avec force pour la mise sur pied du fonds de garantie pour les victimes de terrorisme. "Lorsque le fonds de garantie français convoque les victimes à une expertise, celles-ci reçoivent une invitation sur laquelle il est marqué qu'elles ont le droit d'être accompagnées par un médecin et un conseil, et que ces frais sont pris en charge . Cette information n'est pas délivrée en Belgique. Du coup, les victimes se rendent seules à des expertises unilatérales où elles sont abusées psychologiquement et financièrement", déplore la présidente Jamila Adda.

Simplifier les procédures

Au-delà des problèmes liés aux expertises, le fonds de garantie était aussi censé apporter une solution à la complexité des procédures. "Il y a trop d'interlocuteurs, trop d'expertises menées, trop de recours possibles devant diverses juridictions. Plus on a de procédures, plus les frais de médecins conseils et d'avocats sont élevés. Ce sont des frais que les victimes doivent avancer, ce qui est excessivement compliqué pour certaines d'entre elles. En France, ce type de frais est pris en charge par le fonds de garantie. On demandait donc sa création pour simplifier l'indemnisation. Même pour les juristes, cela devient extrêmement compliqué tant il y a des procédures différentes, des lois modificatrices, des arrêtés royaux. Ce n'est pas tenable pour les victimes de gérer seules ce genre de dossier. À moins d'accepter ce qu'on leur propose sans se défendre...", affirme Maître Gérard.