De nouveaux devoirs complémentaires accordés: l'affaire Milquet s'embourbe

Rembobinons. En février 2014, Le Vif/L’Express révèle que Joëlle Milquet a embauché toute une série de collaborateurs à son cabinet du ministère de l’Intérieur, dans le but, dénonçaient des témoins, de préparer la campagne électorale législative de juin 2014, dans laquelle la ministre, poids lourd du gouvernement et figure incontournable du parti humaniste, nourrissait de grands espoirs. En cause: le détournement des moyens de l'État pour une cause privée. Une information, puis une instruction pénale sont ouvertes. Finalement, en 2016, le conseiller-instructeur Frédéric Lugentz décide d’inculper Joëlle Milquet - et d'autres personnes de son entourage - notamment de prise illégale d’intérêt. Avec des conséquences importantes pour cette dernière, devenue ministre de l’Enseignement et conduite à présenter sa démission le jour même, portant un grave coup à sa carrière politique.