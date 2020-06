Déboulonner les statues de Léopold II, sans doute, mais surtout s'attaquer aux discriminations

Esmeralda de Belgique comprend la colère des Africains à l'encontre de la présence dans l'espace public des statues de son arrière-grand-oncle, le roi Léopold II, qui semblent glorifier la colonisation. Mais elle invite à se concentrer sur l'essentiel: s'attaquer aux discriminations présentes dans tous les secteurs de la société.

Par Esmeralda de Belgique, écrivaine et présidente du Fonds Léopold III

Vue en plein écran ©doc

Depuis deux semaines, ils sont des milliers à Minneapolis, Washington, New York, Los Angeles, mais aussi Londres, Paris, Madrid, Bruxelles, clamant leur soutien au mouvement Black Live Matters.

Pourquoi le meurtre, certes abominable, d’un homme noir désarmé, étouffé sous le genou d’un policier blanc, bouleverse au-delà des frontières? Nombreux Afro-Américains sont morts sous les coups de la police aux États-Unis, mais aussi en Europe, et les protestations antiracistes se sont multipliées au fil des ans. Mais si la révolte gronde à nouveau contre la violence policière, elle dénonce cette fois le fait que ce racisme est enraciné au sein même de nos institutions. Pour la première fois sans doute de nombreux Blancs découvrent le degré de discriminations raciales endémiques et s’associent à un élan de solidarité d’une ampleur sans précédent à travers le monde. La mort de George Floyd et la réaction qu’elle a suscitée sont marquées par des symboles très forts.

Même d'air, ils sont privés

D’abord,les derniers mots de Floyd "I can’t breathe" scandés par les foules, repris sur les bannières, les T-shirts et les masques. Illustration même du sentiment des minorités raciales depuis des siècles, selon l’écrivain et poète nigérian Ben Okri: "I can’t breathe va au-delà de l’affirmation que l’on me prive de liberté, d’humanité, de respect. Cela veut dire que l’on me prive du droit à l’air lui-même. Seule l’extrême et finale agonie pouvait exprimer le cœur même de ce que le racisme produit… Cette phrase devrait devenir le mantra de l’oppression." Ensuite, les ravages du Covid-19 qui affecte justement nos voies respiratoires et frappe davantage les gens de couleur.

Enfin le déboulonnage des statues évoquant la suprématie de la race blanche, l’esclavagisme et la colonisation. Aux États-Unis, ce sont Christophe Colomb et les généraux confédérés. Au Royaume-Uni, ce sont Edward Colston, marchand d’esclaves et parlementaire britannique du XVIIe siècle, Robert Milligan, autre négrier, mais aussi Baden Powell, initiateur du mouvement scout et Cecil Rhodes, politicien et businessman anglais du XIXe siècle, fondateur de la compagnie de diamants De Beer qui aimait à répéter que la race anglo-saxonne était supérieure et devait dominer le monde. Enfin, chez nous, le roi Léopold II, mon arrière-grand-oncle.

Déboulonner les statues n’est pas nouveau. Tout au long de l’Histoire, des dictateurs ont connu ce sort: Mussolini, Franco, Staline, Mao ou encore Saddam Hussein, sans susciter d’émotion tant leurs crimes étaient évidents aux yeux de la communauté internationale. Cette fois, on s’en prend aux symboles de l’hégémonie blanche, coupable de tant de crimes et d’exactions et qui accaparent toujours l’espace alors même que notre société est multicolore.

Comment ne pas comprendre la colère des Africains devant la glorification des marchands d’esclaves et de la colonisation, et ailleurs la révolte des communautés indigènes, victimes d’un véritable génocide, lorsque l’on célèbre Christophe Colomb et "sa découverte" de l’Amérique. L’"Amérique", mot largement utilisé pour désigner les seuls États-Unis, rayant allègrement de la carte tout un continent…

Mettre les statues dans les musées?

La vérité est que l’Europe - et singulièrement notre pays - n’a jamais réellement engagé de réflexion sur son époque coloniale, qui reconnaîtrait les crimes, envisagerait excuses et réparations, et permettrait d’évoquer ce passé en transparence.

Faut-il donc supprimer nos statues à mesure que l’Histoire nous dévoile ses vérités? À oublier les coupables, ne risque-t-on pas d’effacer le crime lui-même? Ou alors faut-il exposer les personnages dans des musées où seraient expliqués en détail leurs rôle, contribution et parfois crimes?

Et surtout, ne devrait-on pas davantage célébrer publiquement les opposants à la colonisation? À Londres, les statues de Nelson Mandela et du Mahatma Gandhi font face à celle de Churchill…

Le débat est aussi générationnel. Les jeunes connectés internationalement sont plus intransigeants: "Faut-il vraiment des statues?", déclare mon fils de 19 ans. "Une statue ne m’apprend rien. Seulement qu’il s’agit d’un personnage digne d’admiration. Sans explication, sans jugement contradictoire. Je préférerais alors célébrer des artistes, musiciens, scientifiques, écrivains ou humanistes qui ont apporté une contribution à la société sans tuer ou opprimer.” Il n’a pas tort. Nos cités exhibent principalement des statues de leaders ou de conquérants, peut-être brillants, mais évoquant davantage les champs de bataille, les destructions et les souffrances. Dans ce contexte, il n’est d’ailleurs pas anodin que peu de femmes soient célébrées…