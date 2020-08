Décès de Jozef Chovanec: deux ministres sur la sellette ce mercredi

Que s'est-il exactement passé il y a deux ans à l'aéroport de Charleroi? Le Slovaque Jozef Chovanec est décédé suite à une intervention de la police. Les ministres De Crem et Geens sont auditionnés ce mercredi en Commission des Affaires Intérieures et de la Justice.

Ce Slovaque de 38 ans avait posé des difficultés au personnel lors de son embarquement vers Bratislava, en Slovaquie. La police fédérale aéroportuaire avait alors été requise pour le maîtriser et le passager s'était rebellé sur le tarmac. Placé en cellule dans les locaux de la police fédérale, il s'était porté des coups violents, obligeant les policiers à intervenir de nouveau pour le maîtriser.

Cinq policiers avaient essayé de le retenir dans sa cellule et une policière a fait un salut hitlérien, comme l'on montré des images diffusées la semaine dernière par plusieurs médias. Lors de cette opération, Jozef Chovanec avait fait un arrêt cardiaque et était décédé quelques jours plus tard, semble-t-il.