Décès de Roger Mené, figure majeure de l'UCM de 1974 à 2008

La figure emblématique de l'UCM Roger Mené est décédé à l'âge de 93 ans, a fait savoir l'Union des Classes Moyennes dans un communiqué. "C'est une figure majeure de l'histoire de notre pays qui disparaît. En trente-quatre ans de présidence, il a permis aux indépendants et chefs de PME d'acquérir une dignité et une reconnaissance à la hauteur de leur importance socio-économique", indique l'association de représentation des indépendants.

Après des études de chimie, Roger Mené s'engage bien vite pour la défense des travailleurs indépendants , privés à l'époque de toute sécurité sociale. Il entre dès 1968 à l'UCM et en devient le président national en 1974. Il ne quittera son poste qu'en 2008, après avoir amplement participé à offrir aux indépendants un réel statut social.

C'est aussi sous sa présidence que le mouvement devient le seul groupe social francophone de services aux entreprises avec une caisse d'assurances sociales, un secrétariat social, un guichet d'entreprises et des services d'accompagnement à la création, au développement et à la promotion d'une économie durable.

De nombreux mandats au service des indépendants

Roger Mené a par ailleurs siégé à la Banque nationale , au Fonds de participation et au Comité de crédit de la Sowalfin. Titulaire de plusieurs distinctions honorifiques, il avait été élevé au rang de baron en 2001 .

"Le combat de sa vie était de donner aux hommes et aux femmes qui travaillent dur, qui créent leur emploi, qui font tourner l'économie, le respect qu'ils et elles méritent", salue l'UCM. "C'était un homme de parole et d'honneur, un homme de cœur aussi."