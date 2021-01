Découvertes scientifiques de 2020: Particle, premier centre belge de protonthérapie

La protonthérapie est une forme innovante de radiothérapie qui permet de traiter une tumeur de manière très ciblée et, ainsi, de limiter l’altération des tissus sains environnants. Avec cette technique d’irradiation, les médecins utilisent un faisceau de protons pour frapper une tumeur et non un faisceau de photons (rayons X), comme dans la radiothérapie classique. Les protons, des particules à charge positive qui proviennent du noyau d’un atome, ne délivrent leur dose maximale qu’en atteignant une distance de pénétration déterminée dans le corps. Une fois cette limite atteinte, la radiation s’arrête. L’exposition globale aux radiations est donc plus faible. Ce qui permet de préserver des tissus sains.