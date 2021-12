Deliveroo gagne un procès que "tout le monde a perdu"

Deliveroo a gagné son plus important procès depuis qu'il est installé en Belgique, mais pourrait bien le regretter très amèrement. C'est tout le paradoxe du jugement rendu, mercredi 8 décembre, par le tribunal du travail de Bruxelles. "C'est même un jugement où tout le monde a perdu", résume l'avocate Sophie Remouchamps, qui représente le syndicat CSC et des coursiers.

Depuis 2017, l'auditorat du travail, des syndicats et l'ONSS mènent un combat pour faire reconnaître le statut de salariés aux coursiers de l'entreprise britannique de livraison de repas. Ce combat-là a été perdu, mercredi. En effet, dans un jugement très circonstancié de 91 pages, la présidente du tribunal a conclu que "la relation de travail liant Deliveroo aux 115 coursiers dont fait état l'auditeur du travail, et aux coursiers ayant fait intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure, ne peut pas être requalifiée en contrat de travail". Exit le statut de salarié tant demandé.

"Reconnaissance importante"

Les arguments? La "volonté des parties (Deliveroo et les coursiers, NDLR) était de conclure une convention ayant pour objet des prestations indépendantes", écrit le tribunal. Il reconnait également que les coursiers sont libres d'organiser leur temps de travail et qu'il n'y a "aucun élément révélateur de l’exercice concret d’un pouvoir hiérarchique".

Il s'agit d'une réelle victoire pour Deliveroo Belgique, accueillie comme telle par son porte-parole Rodolphe Van Nuffel, qui salue une "reconnaissance importante" et "une bonne nouvelle pour les coursiers qui apprécient le travail flexible que Deliveroo permet". Il en appelle aussi au "gouvernement de (...) réunir les plateformes et les travailleurs de plateformes" pour mettre en place "un cadre juridique stable" . Côté syndicats, c'est la soupe à la grimace. L'UBT-FGTB dénonce "un blanc-seing à l'entreprise pour continuer à exploiter ses coursiers à vélo". La CSC, via son avocate, regrette "plusieurs biais dans le raisonnement du tribunal".

"Incertitude juridique immense"

Les conséquences de ces quelques mots pourraient être d'importance. Car une requalification signifierait une énorme facture à payer, et ce dans le chef des coursiers, pas de Deliveroo. "L’Inasti pourrait considérer qu’il faut assujettir tous les coursiers du pays et le SPF Finances pourrait revoir sa position sur l'aspect fiscal. Cela crée une incertitude juridique immense. Et le problème, c'est que tout pourrait retomber sur les travailleurs. C'est au politique de s'emparer du problème", note Me Sophie Remouchamps. "Le jugement dit que Deliveroo est un acteur économique, pas un acteur de l'économie collaborative", résume une source proche du dossier. De son côté, Deliveroo considère que ce point n'aura pas de conséquence, car "aucune ligne du jugement ne dit que les coursiers doivent être requalifiés", pointe Rodolphe Van Nuffel.