Denis Ducarme refuse de débattre avec Georges-Louis Bouchez

Le vent de gauche

Le ministre fédéral Ducarme s'est de fait montré assez remonté... On le sait, Bouchez était soutenu dans cette élection par pas mal de pontes du parti. Et ça, le fils de Daniel n'apprécie pas . "Quand il y a élection interne de cet ordre, il aurait été appréciable, dans un mouvement libéral, qu'il n'y ait pas de consigne de vote."

"Ça ne veut rien dire de l'ambiance générale"

Georges-Louis Bouchez, face au refus de son collègue de dialoguer, a tenté de la jouer "constructif". Mais incisif quand même: "ça ne veut rien dire de l'ambiance générale. Je ne comprends pas ça de la part de quelqu'un qui dit qu'il veut plus de débat, transparence, démocratie." Et aussi: "le rôle d'un président, c'est de rassembler le parti. On ne le peut pas si on joue un côté populiste de la base contre les élites..." "Cette méthode est dangereuse parce qu’assimilable à du populisme."

Face aux accusations qui le pointent comme le candidat de l'establishment, le Montois a argumenté en rappelant qu'il venait de la base. "Je suis arrivé ici par le courage de mes opinions." Et d'expliquer ses liens avec les ténors du parti dans le cadre de cette élection: "J'assume le fait de pouvoir convaincre. J'ai été voir les responsables du parti. Suite à ça, ils ont décidé de me soutenir ."

Et puis, on a bien compris qu'il ne serait pas contre un retrait de Denis Ducarme, histoire d'éviter le second tour et de lui laisser le champ libre. Raison d'État oblige? Histoire de ne pas laisser Sophie Wilmès trop seule... "Si le MR pouvait être totalement en ordre de marche aujourd'hui ce serait plus sain."