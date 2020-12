Denis Pennel (WEC): "La surconsommation nous mène droit dans le mur, le modèle doit changer"

"Le capitalisme reste le meilleur modèle économique, qui réconcilie liberté individuelle et liberté économique. Mais le pendule est allé un peu trop loin du côté de la financiarisation et la rémunération des actionnaires", estime Denis Pennel, Managing Director de la WEC (World Employment Confederation).

Spécialiste du marché du travail et des ressources humaines, Denis Pennel brosse son portrait du monde post-Covid, un monde où il espère voir mis à bas le modèle de la surconsommation.

Auteur d'un nouveau livre intitulé "Le Paradis des consommateurs est devenu l'enfer des travailleurs" (Éditions du Pantheon), Denis Pennel, Managing Director de la WEC (World Employment Confederation), nous propose son aperçu de la société de demain. Une société d'après-crise Covid-19, où les dérives liées à une économie dictée par la demande immédiate et surabondante devront être corrigées. Une société où le modèle schizophrénique du travailleur-consommateur devra se réinventer.

Vous évoquez les dérives du modèle économique basé sur le capitalisme et l'actionnariat. Quelles sont ces dérives?

En préambule, je dirais d'abord que le capitalisme reste le meilleur modèle économique, qui réconcilie liberté individuelle et liberté économique. Mais le pendule est allé un peu trop loin du côté de la financiarisation et la rémunération des actionnaires. Il faut retrouver un meilleur équilibre entre les parties prenantes de l’entreprise, les investisseurs en capital et les investisseurs en travail, c’est-à-dire les travailleurs, les indépendants. Il faut rééquilibrer le modèle au profit des travailleurs.

Comment réconcilier ces deux parties?

La solution passe par notre rôle de citoyen. C’est le citoyen qui devra faire la part des choses entre nos comportements de consommateur et de travailleur. Il faut reprendre conscience de notre responsabilité en tant que citoyen dans nos comportements de la vie quotidienne.

On est arrivé au début du 21e siècle dans une société de surabondance née d'un nouveau pacte qui s'est forgé entre les actionnaires, à qui on a donné la primauté de la rémunération, et les consommateurs. Ces actionnaires ont poussé à la production, en proposant au consommateur des produits de plus en plus adaptés à leurs goûts, au prix le plus bas possible, pour que l'on consomme de plus en plus. Et cela s'est fait au détriment des travailleurs.

Vous parlez de comportements schizophréniques. Pourquoi?

En tant que consommateur, on va chercher à acheter des produits toujours moins chers, on va acheter sur Amazon des jouets fabriqués en Chine, mais sans toujours réaliser que cela menace notre propre emploi. Le consommateur, en imposant sa loi, veut aussi être servi de plus en plus vite, 24h sur 24. Mais au-delà de la réduction des coûts, il y a eu un autre enjeu pour les entreprises: celui de devenir plus flexibles. On a donc externalisé certaines activités et on a flexibilisé la main-d’œuvre.

La crise nous fait prendre conscience que tout cela n'est plus tenable?

Il y a une prise de conscience que notre modèle est arrivé au bout, et que cette surconsommation nous mène droit dans le mur. Alors oui, j’espère voir l’émergence d’une certaine frugalité, que l'on va consommer moins mais mieux. Car finalement, pendant ces confinements, qu’est-ce qui nous manque le plus ? S’acheter le dernier vêtement à la mode, ou le lien social, aller dîner avec ses amis, voir sa famille ? Cette crise nous a rappelé la notion de manque: on ne peut plus sortir à n'importe quelle heure, faire ses courses comme on veut. J'espère que ce manque nous fait redécouvrir ce qui est essentiel dans nos vies.

Cette nécessité de mettre un terme à la surconsommation ne va-t-elle pas avoir des impacts négatifs sur le marché de l'emploi? Si l'offre se réduit, les emplois aussi, non?

Effectivement, des gens vont perdre leur emploi, mais il y a des poches de création d’emplois qui pourront compenser la perte: dans la lutte pour la préservation de la planète, les économies d’énergie, l’économie circulaire - tous ces secteurs ont des gisements d’emplois importants. Enfin, il y a la consommation tournée vers les services à la personne. C'est une transition vers un nouveau modèle économique.

Cela va demander une grande souplesse de la part des travailleurs pour se reformer à autre chose.

Il va en effet y avoir un besoin phénoménal en termes de formation. Mais ce phénomène a déjà commencé. On a déjà vu une accélération de l’obsolescence des compétences. Un informaticien, s'il ne met pas ses compétences à jour régulièrement, au bout de cinq ans il sera dépassé et ne trouvera plus de travail. Dans les années 80, on parlait du maintien de l’employabilité mais ce concept est dépassé. Aujourd’hui ce qui compte, c’est la capacité à apprendre. C’est devenu une qualité essentielle chez l’individu.

Cette crise finalement, elle est en train de révolutionner le monde du travail?

Elle a accéléré certaines tendances qui étaient déjà là: la digitalisation des entreprises, mais aussi de la manière de travailler. Du jour au lendemain on s’est tous mis à utiliser Teams ou Zoom pour travailler et faire des réunions de chez nous. On a gagné des années de digitalisation en quelques mois.

Le télétravail se poursuivra-t-il après la crise?

C’est ma conviction, même si il ne faut pas oublier qu'une partie de la population active ne peut pas télétravailler. Des études montrent que potentiellement, 40% de la population active peut faire du télétravail. Avant la crise, 7% environ des salariés travaillaient à domicile, et les employeurs étaient réticents, il y avait un problème de confiance, ils n'avaient pas les outils. Aujourd’hui, on considère que ce chiffre restera à un niveau de 20 à 25% après la crise, parce qu'on a démontré qu’on pouvait faire confiance aux travailleurs. Les collaborateurs continuent à travailler aussi bien qu’avant, si pas mieux parfois. En termes de coût, c’est aussi intéressant pour les entreprises, elles peuvent réduire leur surface de bureaux.

Les travailleurs aussi y trouvent leur compte...

Oui, et c'est un des facteurs essentiels qui expliquent que cela va continuer. Beaucoup d’individus ont retrouvé une dimension du travail qu’ils avaient perdue, à savoir la liberté d’organiser leur travail comme ils le voulaient. Ils n'ont plus leur supérieur hiérarchique qui regarde constamment ce qu’ils font derrière leur dos. C’est moins le présentéisme qui compte que l’évaluation sur les résultats.

Dans votre livre, vous parlez d'une hybridation du travail. Qu'est-ce que cela signifie?

Le paysage du monde du travail s’est complètement diversifié, on n'est plus dans des modes de travail 9h-17h au bureau en CDI, mais il existe des tas de modèles différents. Et là aussi la crise a accéléré cette tendance. Dans les années 80, on a diversifié les contrats de travail; dans les années 2000, on a diversifié le temps de travail (horaires atypiques, temps partiel), et maintenant on a une diversification du lieu de travail. Il y aura un mixte entre le travail à la maison, une présence au bureau et le reste du temps dans un espace de coworking.

On n'ira plus au bureau pour travailler en tant que tel, mais pour échanger, brainstormer,… La fonction du bureau va changer, ce sera un lieu de créativité et d’interaction, et plus un lieu de production. Ce qui veut dire qu’il faudra aussi repenser les bureaux, l’open space ne répondra plus à ces besoins. Il ne favorise pas le brainstorming et la créativité.

Le confinement lié à la crise du Covid a aussi accéléré une autre tendance: l'usage des plateformes en ligne. Mais ne poussent-elles pas à la dérive de la flexibilisation à outrance, et à l'individualisation des relations de travail?

On peut regretter cette tendance à la flexibilisation, mais on ne reviendra pas en arrière. Il faut trouver des solutions à ces problèmes nouveaux. Une des solutions, c'est l’intermédiation, la triangularisation de la relation de travail. C’est là que se reconstruiront l’accès au droit et la défense des intérêts des particuliers. L’intérim en est un exemple, les coopératives comme Smart en sont un autre, tout comme les plateformes en ligne.