Denis Troch, coach mental: "Avant, on cherchait à donner un sens à sa vie. Aujourd’hui, on a tendance à se disperser et de se perdre"

Ancien entraîneur de football professionnel, passé notamment par le PSG, Denis Troch est aujourd’hui coach mental et intervient auprès d’entreprises pour y appliquer les préceptes du sport de haut niveau ou solutionner des situations de crise.

En quoi consiste votre rôle ?

Il s’agit d’accompagner les dirigeants, les leaders ou les sportifs de haut niveau sur l’aspect mental, le recentrage sur soi, l’alignement de la pensée sur les décisions et les actions. Le but est d’amener ces personnes à tirer la quintessence de leur potentiel, à chasser les interférences afin de prendre les meilleures décisions possible. Le spectre d’intervention est donc très large. Cela va du rugby au poker en passant par l’opéra ou encore le monde de la finance.

Y a-t-il une méthode qui soit adaptée au plus grand nombre ?

Il y a des changements à prendre en considération entre les générations. Aujourd’hui, on zappe, on surfe, on passe d’un endroit à un autre, on ne s’attache plus. Il n’y a plus cette volonté d’enracinement. Les valeurs des aînés sont toujours là, mais les nouvelles générations ont souvent vu leurs parents connaître une fin de parcours difficile, notamment juste avant l’âge de la retraite. Ils ne veulent pas vivre la même chose.

"Ce qu’on appelait une crise il y a dix ou vingt ans correspond souvent à une situation normale aujourd’hui."

Juger ces nouvelles générations, les comparer aux époques précédentes, c’est aller dans le sens de notre propre façon de penser, s’y enfermer. Mieux vaut regarder les choses telles qu’elles sont, travailler plus sur le fond plutôt que sur la forme. C’est la raison pour laquelle il faut toujours travailler sur la personne, l’écouter, l’entendre, s’adapter, pour mieux l’accompagner, plutôt que chercher à changer les structures.

Vous intervenez à 80% dans des situations de crise. Dans ce contexte, n’êtes-vous pas en porte-à-faux auprès des salariés?

La crise c’est avant tout la façon dont on la conçoit. Ce qu’on appelait une crise il y a dix ou vingt ans correspond souvent à une situation normale aujourd’hui. Les salariés, notamment les plus jeunes, vivent dans cette crise en permanence. Ils l’ont intériorisée. Il faut avant tout écouter et de définir l’origine des blocages. Souvent, elle vient du fait que les salariés ne regardent pas suffisamment vers leur n+1, leur supérieur hiérarchique direct.

"Le « super manager » n’existe pas. S’il parvient déjà à ne pas démotiver son équipe, il a déjà accompli 80% de la tâche…"

N’y a-t-il pas aussi un malaise lié au fait que ces salariés sont de plus en plus chronométrés, que le chiffre s’est immiscé progressivement dans toutes les étapes de leur travail ?

Pour la génération qui est passée d’une culture artisanale à la technologie, il peut y avoir ce sentiment. Mais les nouvelles générations sont nées avec cette technologie; elles l’ont désormais intégrée en elles.

Quelle est la qualité essentielle d’un bon manager ?

Avant tout l’expérience. Mais pas celle qui consiste à simplement copier d’autres managers... Il ne faut pas chercher à être quelqu’un d’autre que soi-même, mais plutôt savoir emprunter tout ce qui a nous interpellé positivement, et à partir de là fabriquer quelque chose de propre à soi. Le manager doit être dans l’altruisme, mais aussi penser à lui pour garder de l’énergie et faire rayonner ses connaissances et son savoir.

Il y a encore trente ans, un bon manager était un chef charismatique qui dominait, voire écrasait. Aujourd’hui, l’émotion et l’empathie des dirigeants et dirigeantes semblent davantage fonctionner...

Le management a changé, notamment parce que les salariés bougent de plus en plus, et qu’il faut pouvoir les retenir. Mais le « super manager » n’existe pas. S’il parvient déjà à ne pas démotiver son équipe, il a déjà accompli 80% de la tâche… L’erreur typique, qui démotive, est paradoxalement une erreur dont le manager a lui-même été victime. Il arrive souvent qu’il ait été marqué par une forme de pression, qui l’a stressé, et lui a nui, mais qui lui a aussi permis de retrouver la motivation sur une courte période. Il se souvient alors de ce résultat et de la façon dont il a été obtenu et il va à son tour transmettre ce stress, mais de façon souvent négative.

"Il y a des déséquilibres dans une équipe lorsque des salariés très exigeants parviennent à capter davantage l’attention du chef, au détriment de ceux qui font leur travail de façon discrète."

Un terme est de plus en plus à la mode dans le management sportif : la câlinothérapie...

Si on a dix personnes sous sa coupe, il faut donner un dixième de son attention à chacun de ses collaborateurs. Ce n’est pas forcément que du temps, ça peut aussi être une forme d’attention ou de récompense. Mais souvent, il y a des déséquilibres dans une équipe lorsque des salariés très exigeants parviennent à capter davantage l’attention du chef, au détriment de ceux qui font leur travail de façon discrète, sans rien réclamer, mais qui du coup peuvent se sentir dévalorisés, ou avoir un sentiment d’injustice.

Le malaise peut être encore plus profond pour certains, notamment les jeunes générations qui parfois ne savent plus très bien pourquoi elles travaillent et qui ont besoin de trouver un sens à leur activité...

Il faut en effet faire prendre conscience qu’aller travailler est avant tout un besoin et qu’un salarié a tout à gagner à le faire proprement, correctement. C’est dans ce cadre réaliste qu’il doit aller rechercher des moments positifs, à l’intérieur de cette journée, plutôt que se poser des questions existentielles. Donner du sens à son activité à 25 ou 30 ans n’est pas simple. Le sens peut venir plus tard. Avant, on cherchait à donner un sens à sa vie et on pouvait être déçu. Aujourd’hui c’est l’inverse, on a tendance à chercher trop de sens, au point de se disperser et de se perdre.