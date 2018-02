Depuis 1980, le niveau de vie ne progresse plus

Les jeunes d'aujourd'hui font-ils partie d'une génération sacrifiée? Selon une étude de Resolution Foundation, un think tank britannique, le niveau de vie de la génération Y ne progresse plus autant que les précédentes.

Les jeunes d’aujourd’hui font-ils partie d’une génération sacrifiée? D’après une étude du think tank britannique Resolution Foundation, le niveau de vie de la génération Y (les personnes nées entre 1980 et 2000) ne progresse plus autant que pour les générations précédentes.

10% . Seuls 10% des jeunes belges pensent qu’ils auront une vie plus confortable que leurs parents.

Le constat vaut pour la plupart des pays développés, y compris pour les jeunes Belges. S’appuyant sur un sondage Ipsos, le think tank constate que les Belges sont les plus pessimistes après la France lorsqu’on leur demande si les jeunes peuvent espérer avoir un meilleur niveau de vie que leurs parents (voir infographie). Seuls 10% pensent qu’ils auront une vie plus confortable que leurs parents, alors que 70% pensent qu’ils devront composer avec des conditions de vie plus difficiles.

À l’autre bout de l’échelle, on trouve les pays qui sont encore en phase de développement, comme la Chine, la Russie, le Brésil ou l’Inde où on considère que les choses ne peuvent qu’aller mieux pour la jeune génération.

L’étude s’appuie sur trois paramètres principaux: le niveau de revenus, la qualité de l’emploi et l’accès à la propriété immobilière.

Dans toutes les économies avancées, les générations X (née entre 1966 et 1980) et Y (née entre 1981 et 2000) ont vu leur niveau de revenus stagner par rapport à la génération du baby boom (née entre 1946 et 1965). Pour la Resolution Foundation, cette stagnation "reflète des faiblesses économiques qui sont antérieures à la crise financière et à l’émergence des inégalités". Le constat vaut en tout cas pour les pays d’Europe du Nord et les Etats-Unis.

La crise de 2007-2008

En ce qui concerne les pays d’Europe du Sud, la crise de 2007-2008 a eu des effets dévastateurs sur le niveau de vie des jeunes dont l’horizon s’est durablement bouché. En cause principalement, l’explosion du chômage. En Espagne, en Italie et en Grèce, le taux d’emploi chez les jeunes "est encore loin d’avoir renoué avec le niveau d’avant-crise", notent les auteurs de l’étude.

La même dégradation est observée au niveau de la qualité de l’emploi dans l’ensemble des pays développés. L’étude pointe en particulier l’essor du travail à temps partiel chez les jeunes hommes. Certains font le choix du temps partiel pour pouvoir se consacrer à leur famille, mais d’après l’étude, la plupart prestent du temps partiel de manière involontaire.

Enfin, en ce qui concerne l’accès à la propriété, l’âge de l’achat du premier bien immobilier recule un peu partout en raison d’une hausse des prix plus rapide que la progression des salaires. Aucune donnée n’est cependant fournie pour la Belgique.

Baisse du niveau de bien-être

Le Bureau du plan constate que le niveau de bien-être des Belges a diminué entre 2005 et 2016. En cause, une détérioration de l’état de santé de la population. "L’état de santé mentale de la population s’est globalement dégradé depuis 2008", constate le Bureau du plan. Stress et burn-outs ont en effet explosé depuis le déclenchement de la crise.

L’indicateur de bien-être développé par le Plan complète les indicateurs économiques classiques (PIB, taux d’épargne, etc.), qui se limitent à mesurer le bien-être à travers les seules ressources financières des Belges.

