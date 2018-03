Dès 13 ans, le cerveau semble cesser de produire les neurones de la mémoire

"Nous n’avons trouvé aucune trace de neurones jeunes ni les cellules souches qui génèrent des neurones par division" dans les hippocampes de sujets âgés de plus de 18 ans, a expliqué l’un des auteurs de l’étude publiée par Nature et réalisée par des chercheurs américains et espagnols. Ils en ont trouvé quelques-uns chez les enfants âgés de moins d’un an et "peu à sept et treize ans". Ces résultats montrent "que l’hippocampe des humains est en grande partie fabriqué lors du développement du cerveau chez le fœtus".