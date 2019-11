Des SMS frauduleux circulent au nom du SPF Finances

Un nouveau modus operandi

En dépit de tous les avertissements, le nombre de cas de fraude à la banque en ligne a encore augmenté en 2018: 9.747 cas ont été identifiés. "C'est trois fois plus que l'année précédente", selon Febelfin, la Fédération belge du secteur financier.

Cette augmentation est due à une nouvelle manière d'opérer. "Auparavant, les hameçonneurs passaient uniquement par les boîtes mail. Cette époque est désormais révolue." De fait, ils tentent à présent d'obtenir vos codes bancaires via le téléphone, un SMS, WhatsApp ou directement depuis les réseaux sociaux.

De plus, pour obtenir gain de cause, ils ne se font plus seulement passer pour votre banque. Ils prennent également les traits d'autres institutions, comme ici avec le SPF Finances, la police ou votre opérateur télécom.