Des activistes d'Act for Climate bloquent les bâtiments de BNP Paribas Fortis

Des militants de Act for Climate Justice et des gilets jaunes ont mené des actions aux abords de diverses grandes banques, dénonçant notamment les "investissements massifs dans les énergies fossiles" de ces banques.

Ce lundi matin, le secteur financier était la cible dans plusieurs villes du pays des activistes du groupe Act for Climate . Le but de l'opération est de pointer du doigt les investissements des grands établissements bancaires dans les énergies polluantes avec pour slogan "les banques volent nos fins de mois et financent la fin du monde".

Des centaines d'autocollants ont ainsi été apposés à proximité des distributeurs d'argent à Namur, Liège, Gand, Anvers, Bruxelles, Mons, Nivelles et Gembloux. Plus de 250 distributeurs ont été visés. Une action symbolique était également menée devant le centre d'investissement de BNP Paribas Fortis, non loin de la gare du Nord à Bruxelles. Une centaine d'activistes y étaient "enchaînés" à des tubes et des barils de béton, bloquant ainsi l'accès principal au bâtiment et dénonçant au passage "la casse sociale" après le plan de restructuration présenté vendredi dernier.