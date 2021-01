Des aides à hauteur de 8 millions d'euros pour les étudiants

Des fonds viennent d'être débloqués pour soutenir les étudiants souffrant financièrement et psychologiquement de la crise, ainsi que pour favoriser la réussite des jeunes de première année.

Alors que les étudiants restent pour l'heure tenus à distance de leurs auditoires, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) vient de débloquer un peu plus de huit millions d'euros à leur intention.

Subsides sociaux

La seconde enveloppe, pourvue d'un peu plus de 2,2 millions d'euros, vise à soutenir les étudiants impactés financièrement et psychologiquement par la crise sanitaire. Ces moyens serviront à octroyer des aides directes et individualisées pour les études, les repas, les loyers, les frais de déplacement, les frais informatiques ou encore des consultations psychologiques.