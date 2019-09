Des chercheurs belges débusquent les cachettes du virus du sida

Actuellement, il n’est pas possible de débarrasser définitivement un patient du virus du VIH (sida). Par contre, grâce aux traitements modernes, la prise d’un seul comprimé quotidien permet de maintenir le virus sous contrôle, et ce durant toute la vie du patient. Malheureusement, même indétectable, le VIH reste pourtant bien présent dans son organisme. Et il réapparait dès que le traitement est interrompu.