Des courroies de transmission pour ce pays

La gestion de la crise sanitaire a révélé un manque de coordination entre des pans entiers de notre société. Il serait bon d'y remédier pour attaquer la suite.

2020 s’éteint peu à peu. Nous ne la regretterons pas: l’année écoulée a eu son lot de drames humains, sociaux, économiques. On aurait envie qu’elle n’eût jamais existé. On aurait envie de l’oublier au plus vite. Ce serait pourtant une erreur.

La vaste reconstitution de la crise sanitaire que nous avons menée dans ces pages nous permet au contraire de tirer certaines leçons cardinales sur le fonctionnement de notre pays. Il est évidemment facile de critiquer a posteriori les mesures prises: la boule de cristal que nos politiques n’avaient pas, nous l’avons aujourd’hui, grâce à notre recul. Mais qu’y lit-on avant tout? Qu’une tare bien belge fait saillie: celle des courroies de transmission, totalement grippées en Belgique.

"Des manques de coordination coupables ont créé des retards et causé, osons le dire, la mort d’un trop grand nombre de nos concitoyens."

Prenons les maisons de repos. Un plan d’urgence existait depuis 2006, mais n’avait jamais été mis en application, et l’interface avec les hôpitaux était dramatiquement déficitaire. Les tests, ensuite. Pendant trop longtemps, la référence est restée la KULeuven, limitée en capacité, alors que les laboratoires agréés trépignaient pour faire le job. Que dire de l’application coronalert pour le tracing? Il a fallu 7 mois pour l’installer, ballottée qu’elle était entre le Fédéral, les Régions et un comité interfédéral responsable in fine du suivi.

Prenons aussi la poussée de contaminations à Liège en septembre-octobre, qui a pétrifié les décideurs et qui, faute de relais sérieux aux échelons supérieurs, a alimenté au lance-flamme un feu déjà bien nourri. Cette sidération tranche avec la pugnacité deux mois plus tôt de certains scientifiques, citoyens et politiques flamands pour contrôler la spirale anversoise, pugnacité qui a permis de brider le dérapage sanitaire en cours.

Ces quelques exemples (parmi bien d’autres) montrent combien des initiatives précieuses sont tombées dans un vide décisionnel, des manques de coordination coupables qui ont créé des retards et causé, osons le dire, la mort d’un trop grand nombre de nos concitoyens.

"À l’heure où une certaine discussion sur l’avenir institutionnel de notre pays reprend vigueur, il serait bon de se souvenir de cette année 2020."

Tels sont les enseignements de cette rétrospection politico-sanitaire. Des enseignements qui doivent nous inspirer. Et l’actualité de la semaine nous en montre l’urgence. Pour l’uniformité des mesures sanitaires ou la campagne de vaccination, par exemple. Mais aussi pour le plan de relance ou la taxe kilométrique intelligente, ces dossiers minés par les divergences de vue alors qu’ils sont cruciaux pour l’avenir.