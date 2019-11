Des étudiants manifestent contre la précarité

Une petite centaine d’étudiants du supérieur ont bruyamment manifesté ce jeudi matin devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour dénoncer la précarité de plus en plus importante parmi les étudiants.

Les manifestants réunis ce jeudi matin devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour dénoncer la précarité de plus en plus importante parmi les étudiants ont entonné plusieurs chants pour réclamer "plus de fric pour l’enseignement public" ou affirmer que "étudier est un droit qu’on ne négociera pas".