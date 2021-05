Des étudiants occupent le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Des étudiants "bloqués par la ministre"

La FEF a lancé une campagne contre la précarité étudiant, il y a environ deux ans. Elle estime que la crise sanitaire a aggravé le phénomène et se mobilise chaque semaine depuis début mars. Le but? Réclamer de nouvelles mesures structurelles contre la précarité étudiante, en plus de celles existantes et des budgets supplémentaires, débloqués pour pallier les effets de la crise sanitaire.