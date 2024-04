Des fonds américains lancent une guérilla contre CMB et Euronav

À la fin de l'année 2023, Frontline avait racheté une partie de la flotte d'Euronav pour un montant de 2,3 milliards de dollars et Euronav avait acheté CMB.tech (une filiale de CMB) pour un montant de 1,1 milliard de dollars . Enfin, le fonds compte également demander au tribunal d'annuler un accord mettant fin à une procédure arbitrale sans la moindre compensation. La valeur de ce litige abandonné a été évaluée à un montant oscillant entre 400 et 500 millions de dollars .

Comme souvent, pour comprendre de quoi il retourne, il convient de replonger dans le passé et de passer à la loupe les relations entre les trois principaux acteurs de ce dossier juridico-maritime: CMB , Euronav et Frontline , trois armateurs actifs essentiellement dans le transport de produits pétroliers.

Il y a deux ans, au début du mois d 'avril 2022 , Euronav et Frontline annoncent leur intention de fusionner , un mariage à 4,2 milliards de dollars. Mais la noce tournera court, le mariage n'aura pas lieu . Très vite, CMB , la compagnie dirigée par la famille Saverys par ailleurs premier actionnaire d'Euronav, dit s'opposer à cette fusion . Ce projet semble loin de sa volonté affichée de diversifier et de verdir sa flotte.

S'ensuit une belle bagarre d'actionnaires qui voit CMB et Frontline augmenter leur position dans le capital d'Euronav afin de tenter de garder la barre de l'armateur. Las, alors que CMB atteint les 25% dans Euronav (minorité de blocage), Frontline lève l'ancre et renonce à la fusion avec Euronav.

Un accord contesté par des minoritaires

Dans la foulée, Euronav lance une procédure d'arbitrage pour forcer Frontline à respecter ses engagements et à exécuter la fusion telle qu'elle était prévue. Entre-temps, les choses évoluent et tant que CMB que Frontline décrochent chacun deux sièges au conseil d'Euronav. Enfin, à l'automne 2023, on apprend que les deux parties ont trouvé une "solution intégrée à l'impasse stratégique et structurelle d'Euronav".