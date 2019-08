Des frais illégaux demandés par certaines écoles

Qui dit rentrée scolaire dit également frais de scolarité. Dans certains cas, ils peuvent se révéler être des dépenses lourdes à assumer pour les parents. La Ligue des familles a recueilli des témoignages interpellant de pratiques à la limite de la légalité et parfois même illégales.

Les frais de scolarité d’un enfant ne s’arrêtent pas à l’achat de ses fournitures scolaires. Les voyages, les activités, les photocopies… Autant de dépenses supplémentaires à charge des parents qui peuvent s’accumuler et peser lourd sur le portefeuille. D’autant plus que certaines écoles semblent abuser du système en sollicitant des interventions financières au-delà de la légalité… Et font dans de rares cas directement pression sur les enfants. En les "humiliant" devant leurs condisciples, afin de presser leurs parents à mettre la main au portefeuille, alerte la Ligue des familles.