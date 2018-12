Des gilets jaunes stationnés aux postes frontières vers la France et l'Allemagne

Nouvelles actions des gilets jaunes, en Hainaut et en région liégeoise. Cette nuit, un camion a été incendié au poste frontière d'Hensies.

Néanmoins, le plus gros souci est observé au poste-frontière d'Hensies où un camion a été incendié cette nuit. La E19 est fermée depuis hier soir et à 7h la carcasse du camion n'avait toujours pas été évacuée. La police conseille d'emprunter la E42 vers Tournai et Lille depuis Hautrage pour rejoindre la France.