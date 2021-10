Des médicaments innovants, chers et pas toujours efficaces

Chaque année, la Mutualité chrétienne publie la liste des médicaments les plus chers utilisés par ses affiliés. En extrapolant ces données à l’ensemble des personnes couvertes par l’assurance-maladie, on observe que le budget pour les médicaments innovants augmente à un rythme peu soutenable sur le long terme .

En haut de la liste, on trouve l’anticancéreux pembrolizumab. Il coûte en moyenne 53.430 euros par patient et par an. Rien qu’à la Mutualité chrétienne, 1.575 patients bénéficient de ce médicament. Sur les dix médicaments, le daratumubab, également un anticancéreux, affiche le coût annuel moyen par patient le plus élevé avec 70.729 euros mais il concerne moins de patients que le pembrolizumab.