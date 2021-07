Des milliers de foyers sans eau et électricité

Jeudi, un peu avant 17 heures, une conduite de gaz de moyenne pression située sous le pont de Chênée a été arrachée par l'eau et le gaz libéré s'est enflammé. Le poste Fluxys d'Angleur a été mis hors service pour des raisons de sécurité, privant d'alimentation en gaz Chaudfontaine, Trooz, Fraipont, Nessonvaux, Tilff et Embourg.

279 cabines de distribution d'Ores inondées

Ores , le principal opérateur wallon dans la distribution de gaz et d'électricité, n'est pas épargné. Il fait ainsi état de 279 cabines de distribution inondées , sur les 20.000 de son réseau, et dont l'accès reste toujours impossible. Elles concernent quelque 20.000 foyers dans les régions de Verviers/Theux, Rochefort, Eupen , dans le Luxembourg et en Brabant wallon .

Eau non potable

Du côté de l' eau de distribution aussi, les problèmes sont nombreux. À la SWDE , qui dessert un peu moins d'1 million de foyers en Wallonie, on estime qu' environ 30.000 foyers sont actuellement soit privés d'eau, soit alimentés en eau déclarée non potable . Toutes les provinces wallonnes sont concernées.

Et le distributeur d'eau craint que de nouveaux problèmes n'apparaissent. "On ne peut exclure que des canalisations aient été endommagées par des mouvements de terrain. Et ces canalisations vont être très sollicitées dans les prochains jours, avec des communes et des riverains qui vont nettoyer à grande eau", explique Benoît Moulin. Une problématique à laquelle la SWDE a sensibilisé les bourgmestres, pour qu'ils évitent de mettre le réseau trop sous pression.