Des mules belges aidaient les hackers

C’est une course contre la montre que mène la cour d’appel de Bruxelles. Début décembre, l’important dossier de trois hackers russes qui avaient employé des mules belges pour blanchir l’argent issu de détournements au préjudice d’une banque danoise sera prescrit. C’est donc ce jeudi matin que s’est tenu le procès en appel, en l’absence des trois intéressés. Leur avocat plaidera la semaine prochaine et l’arrêt est attendu d’ici la fin du mois. Cette affaire, qui a donné lieu à une importante enquête du parquet fédéral belge et à trois commissions rogatoires en Russie , illustre une étonnante méthode qui aurait toujours cours aujourd’hui, sous d’autres formes, dans le domaine du blanchiment d’argent sale.

Tout commence en 2008 lorsque la banque Keytrade alerte la police, via une plainte pénale. Keytrade informe qu’un de ses clients a ouvert un compte, a reçu quelques milliers d’euros venus d’un compte danois avant de le retirer très vite, en cash et en intégralité. La police met la main sur ce client qui raconte alors une étrange histoire. Cet employé d’Infrabel, expliquant ne pas être assez payé, dit avoir été contacté pour ouvrir un compte, récupérer l’argent d’un virement de la Danske Bank, en conserver 20% pour lui et envoyer le reste à Saint-Pétersbourg, en Russie via un mandat de Western Union. Confondu, il reconnaît avoir réalisé plusieurs fois la manœuvre, également via un compte de la KBC. Son contact? Une certaine "Martha", francophone au fort accent slave. "Je me doutais de l’origine douteuse de l’argent mais j’en avais besoin…", dira la "mule" aux enquêteurs.