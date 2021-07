Des résultats assez stables aux examens de juin dans le sup'

Le taux de réussite dans les universités, bien qu'inférieur à celui de 2020, reste plus élevé qu'au cours des années d'avant-crise. Ce n'est pas le cas dans les hautes écoles.

Les taux de participation et de réussite lors des examens de juin dans l'enseignement supérieur sont "globalement stables" et "rassurants" , a estimé ce mercredi la ministre Valérie Glatigny (MR).

D'après l'analyse de son cabinet, les taux de réussite des examens présentés dans les universités sont un peu moins bons qu'en 2020, mais meilleurs qu'en juin 2019, soit avant la crise sanitaire. Par rapport à cette dernière année, une évolution positive des réussites de plus de 6% pour les examens de bloc 1 en bachelier et de plus de 2,5% en master a été relevée.