Des sociétés et services publics belges piratables pas encore protégés

Selon une étude sur plus de 1.600 serveurs informatiques vulnérables dans notre pays, plusieurs sociétés et services publics sensibles n’ont pas encore installé le patch protecteur.

Dès le mois d’avril, on a appris que les entreprises risquaient d’être piratées via les serveurs mail de Microsoft Exchange. Il s’agit de l’une des vulnérabilités les plus dangereuses des dernières années. Les hackers peuvent facilement trouver les mots de passe et comptes dans la mémoire d’un serveur. Les mots de passe – très recherchés – des "administrateurs" sont ainsi vendus à des criminels. Les entreprises qui ne mettent pas en œuvre les derniers "patches" (correctifs) pour protéger leurs serveurs jouent avec le feu.