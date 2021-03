Des tests rapides bientôt organisés dans les entreprises

Vendredi dernier, le Comité de concertation a décidé que les salariés, lorsque le télétravail n’est pas possible, devraient passer un test rapide pour vérifier s’ils ne sont pas porteurs du virus. Une annonce qui en a surpris plus d’un dans la mesure où il s’agit d’un dispositif qui ne s’improvise pas alors qu’il est censé entrer en application dès ce lundi 22 mars . Plusieurs questions restent en effet toujours en suspens.

De quels tests parle-t-on?

Deux tests rapides sont actuellement sur le marché: les tests antigéniques rapides, qui donnent un résultat en trente minutes, et les tests salivaires, qui nécessitent un passage au labo. En Belgique, le choix s’est porté sur les tests antigéniques qui sont réalisés à l’aide d’un prélèvement dans le nez et d’un autre dans la gorge.

Les pouvoirs publics ont stocké environ 600.000 tests et ils en ont déjà commandé d’autres. Dans tous les cas, il faut l’intervention d’un tiers pour réaliser le test. Il existe aussi des tests que l’on peut s’appliquer soi-même, mais aucun n’a été homologué en Belgique jusqu'ici.

Quelles sont les professions concernées?

C’est le nœud du problème. Si dans le secteur public, des tests sur le lieu de travail s’effectuent déjà, la situation est plus compliquée dans le secteur privé. Les partenaires sociaux, réunis au sein Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, doivent remettre ce mardi au ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS) une position commune. C’est-à-dire fournir des critères et des secteurs prioritaires.