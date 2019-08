Des transports par drone entre hôpitaux anversois

La société Helicus va organiser dès fin septembre des transports par drones entre les hôpitaux anversois des réseaux GZA, ZNA et Helix. Des transports similaires doivent débuter à Hasselt fin d'année.

La société Helicus va organiser dès fin septembre des transports par drones entre les hôpitaux anversois des réseaux GZA, ZNA et Helix, partenaires du projet Helicus Aero Initiative, indique le journal flamand Gazet Van Antwerpen. Helicus confirme l'information. Des transports similaires inter-hôpitaux doivent débuter à Hasselt fin d'année.

Helicus vise à transporter entre établissements hospitaliers des échantillons, des médicaments, des tissus ou organes humains... sans les contraintes inhérentes au transport routier (embouteillages, risque d'accident, etc.). Des drones de 20 à 25 kilos seront utilisés, volant entre 90 et 150 mètres de hauteur à une vitesse au sol de 60 km/h. Ils ne devraient être que peu visibles et audibles depuis le sol.