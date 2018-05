Des universités européennes, pour plus de convergences dans l'enseignement

Les 47 ministres des états membres de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (EHEA) se sont rassemblés ce jeudi, lors d’une conférence célébrant le 20e anniversaire du processus de Bologne. L’occasion de faire le point sur deux décennies d’harmonisation dans le domaine de l’enseignement et d’esquisser les contours de nouveaux projets . Parmi ceux-ci, la création d’" universités européennes ", des partenariats internationaux entre établissements qui renforceront les échanges et la mobilité.

Ce projet est en chantier depuis l’année dernière à la Commission européenne. Si la forme concrète de ces partenariats demeure incertaine à l’heure actuelle, les grandes lignes se dessinent peu à peu. La conférence de l’EHEA offrait donc l’occasion aux ministres d’en débattre et de poser des premières balises.

Pour Jean-Claude Marcourt, le ministre de l’Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles (PS), il est nécessaire "que ce soit les universités qui proposent ces réseaux", et non qu’ils soient déterminés par "la volonté univoque des états". Le ministre, qui s’est exprimé lors de la conférence, souhaite "un phénomène bottom-up". En effet, "les universités connaissent leurs points forts, leurs faiblesses, et les meilleures relations à nouer pour améliorer la mobilité, les échanges de programmes ou renforcer les recherches". Pour M. Marcourt, il ne faut donc pas viser "un modèle unique mais bien laisser plusieurs modèles vivre les uns à côté des autres".