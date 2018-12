Des victimes de Ghislenghien ciblent Husqvarna et Fluxys

Il y a près de quinze ans, l’explosion d’une conduite de gaz sur un site industriel à Ghislenghien lors de la construction d’une nouvelle usine de Diamant Boart causait la mort de 24 personnes et en blessait 132. Le 28 juin 2011, la cour d’appel de Mons condamnait pénalement Fluxys et Husqvarna (ex-Diamant Boart) à rembourser les victimes.

L’arrêt avait été confirmé en cassation un an plus tard. Voilà que l’affaire ressurgit à nouveau, devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, cette fois. Husqvarna a introduit une action contre Fluxys. L’affaire n’est pas simple, des vies ont été brisées et toutes les parties marchent sur des œufs dans ce dossier délicat.

Procédures en cours

"Nous avons essayé de faire le plus vite possible et de la façon la plus équitable".

Du côté de Fluxys, on ne souhaite pas se prononcer sur le fond du dossier. "Nous avons essayé de faire le plus vite possible et de la façon la plus équitable", a déclaré Laurent Remy.