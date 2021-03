Détecter des ondes gravitationnelles sur la Lune : un pari (un peu) belge

"The Astrophysical Journal" détaille le projet d’une équipe internationale, dont des chercheurs de l’ULiège et de l’UCLouvain : installer un détecteur d’ondes gravitationnelles sur la Lune.

Ce sont les agences spatiales européenne (ESA) et américaine (NASA) qui ont indirectement lancé l’affaire. Elles avaient demandé à la communauté internationale de leur soumettre des "idées" pour une future mission scientifique sur la Lune. En guise de réponse, l’ingénieur physicien et docteur en science appliquée Christophe Collette (ULiège et ULB) et un collègue de l’UCLouvain viennent de proposer, avec une série de chercheurs principalement italiens réunis autour du Dr Jan Harms, professeur au Gran Sasso Science Institute, de construire un détecteur d’ondes gravitationnelles sur la Lune.