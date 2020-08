Détention de Jozef Chovanec: le numéro 2 de la police fédérale se retire

Des éclaircissements exigés

L'intervention des six policiers est musclée, et leur comportement choque également la classe politique. Depuis que la scène a été rendue publique, deux ans après les faits, c’est l’incompréhension et l’indignation qui règnent: "Que s'est-il passé il y a deux ans à l'aéroport de Charleroi? Il est essentiel, pour l'état de droit et pour la police elle-même, que la lumière soit entièrement faite", écrivait mercredi soir le président de DéFI, François De Smet.