Deux candidats pour succéder à Luc Hennart

La civiliste Anne Dessy, connue pour avoir traité le dossier Puigdemont, et le juge de paix Vincent Bertouille seront départagés en septembre pour devenir chef de corps du tribunal de première instance de Bruxelles.

La première sur la liste, Anne Dessy, est l’actuelle vice-présidente de ce même tribunal et paraît comme successeur naturel de Luc Hennart, bien qu’elle soit absente de la scène médiatique. Cette civiliste s’est récemment illustrée en ordonnant, en 2017, la fin de l’exploitation de routes aériennes Canal et Ring et la fin des atterrissages sur une piste de l’aéroport de Zaventem, donnant raison à la ministre Céline Fremault (cdH) face au Fédéral.