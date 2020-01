Deux députés veulent ressusciter la taxe sur les comptes-titres

Une taxe de 0,15% élargie aux titres nominatifs et applicable uniquement au-delà de 500.000 euros: c’est ce que proposent deux socialistes flamands.

Les députés sp.a Joris Vandenbroucke et Jan Bertels ont déposé, la semaine dernière, une proposition de loi qui vise à restaurer la taxe sur les comptes-titres , annulée par la Cour constitutionnelle l’automne dernier. Motivant leur démarche par des impératifs budgétaires, les deux parlementaires entendent répondre aux critiques de la haute juridiction en élargissant la taxe à des instruments financiers qui n’entraient pas dans le champ d’application de l’ancienne version de cet impôt.

Réduction d’impôt

Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, le contribuable devrait toutefois en faire la demande et perdrait donc l’anonymat lié au prélèvement de la taxe par voie de retenue à la source par les institutions financières.

La taxe est élargie aux actions nominatives et aux instruments dérivés.

Autre nouveauté: la proposition de loi prévoit que la taxe s’appliquera aussi aux titres nominatifs, alors que ceux-ci n’étaient pas concernés par l’ancienne version de cet impôt, ce que la Cour constitutionnelle avait considéré comme une discrimination injustifiée. En outre, cette fois-ci, les instruments dérivés, tels que les options et futures, sont visés par la nouvelle taxe proposée, ce qui n’était pas le cas sous le régime fiscal antérieur.

Dans son ancienne version, la taxe sur les comptes-titres était principalement prélevée par voie de précompte, via les intermédiaires financiers (banques, courtiers, sociétés de Bourse). Mais comme la taxe qu’envisagent les députés Vandenbroucke et Bertels porterait aussi sur des titres nominatifs, c’est-à-dire inscrits directement dans les registres de sociétés, il fallait un autre mécanisme. Les deux parlementaires prévoient, dans leur proposition de loi, que ce sera au titulaire de ces actifs financiers de les déclarer et de payer la taxe. Autrement dit, les détenteurs de titres nominatifs perdraient l’anonymat garanti par le mécanisme de retenue à la source.