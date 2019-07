Deux fois plus de non-résidents à l'examen d'entrée de médecine

Plusieurs raisons expliquent cette tendance: le prix du minerval belge, le coût des logements étudiant en regard des autres villes européennes. "Il faut souligner la qualité de notre enseignement universitaire et sa facilité d’accès", explique Julien Nicaise, administrateur de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) "On voit aussi que la filière commence à être connue, notamment en France." La majorité de ces étudiants proviennent en effet de nos voisins proches, où un système de concours est d’application. "Il y a un facteur langue qui est évident. On ne le retrouve pas en Flandre, par exemple."