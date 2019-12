Deux trains sur trois supprimés jeudi

Environ un tiers des trains circuleront jeudi lors de la grève sur le rail, dont la moitié des trains IC et un tiers des trains L et S, annonce mardi la SNCB, qui a élaboré un plan de transport alternatif. La plupart des trains P ne circuleront pas.

Service garanti

Un tiers des trains L et des trains S (offre suburbaine) circuleront également. En revanche, la plupart des trains P (qui roulent exclusivement pendant les heures de pointe du matin et du soir) ne circuleront pas et une série de plus petites gares seront peu, voire pas desservies, prévient la SNCB.