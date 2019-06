Didier Reynders ne dirigera pas le Conseil de l'Europe

Déception pour le vice-Premier ministre et informateur royal: ce mercredi à Strasbourg, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a choisi Marija Pejcinovic Buric pour prendre la tête de l'organisation. La Croate a obtenu 159 voix, le Belge 105, a annoncé la présidente de l'assemblée, la Suissesse Liliane Maury Pasquier. Mme Buric devient ainsi la première ressortissante d'un pays d'Europe centrale ou orientale à occuper la fonction. Elle est en outre la deuxième femme, après Catherine Lalumière, qui dirigeait le Conseil de l’Europe il y a vingt-cinq ans.

Cette assemblée non permanente, composée de délégations de parlements nationaux, répond tant à des logiques nationales et régionales que d'orientation politique. Les élus y sont répartis en groupes, selon l'affiliation européenne de leur parti, ce qui pouvait donner un avantage à la rivale du Belge: l'Union démocratique croate (HDZ) à laquelle appartient Marija Buric est affiliée au premier groupe de l'Assemblée parlementaire. Le groupe des chrétiens-démocrates (PPE/CD) est fort de 159 membres - le nombre de voix qu'elle a obtenues. Le MR de Didier Reynders appartient lui au groupe libéral ADLE, troisième de l'hémicycle avec 77 membres, derrière la famille socialiste (SOC) et ses 146 élus.