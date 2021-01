Diego Aquilina inculpé et laissé libre sous conditions dans l'affaire Nethys

Diego Aquilina a été auditionné durant deux jours par les enquêteurs de l'Office central de répression de la corruption (OCRC) et a passé la nuit en cellule. En avril dernier, il avait été révoqué de son mandat de directeur général et administrateur par le conseil d'administration d'Integrale, après que la Banque nationale de Belgique lui a retiré son statut "fit and proper", gage d'honorabilité permettant aux assureurs et banquiers d'exercer dans certaines fonctions.