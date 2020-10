Dimanche, retour à une heure d'hiver en sursis

Une heure de (couvre feu) de plus: la Belgique, comme la France et d'autres pays européens, passe ce week-end à l'heure d'hiver, un changement controversé auquel l'Union européenne a décidé de mettre fin... mais pas avant 2021 au mieux.

À trois heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche les horloges reculeront de 60 minutes: on dormira donc (théoriquement) "une heure de plus", une heure de plus de couvre feu pour des millions de Belges et de Français.