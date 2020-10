Dix jours de congé dans les écoles, avant de passer à l'orange?

Ce jeudi, il a été décidé d'allonger à 10 jours les vacances de Toussaint, afin de soulager les écoles et tenter de circonscrire la propagation du virus. Mais du côté des acteurs de l'enseignement, on n'exclut pas un passage en code orange.

Après avoir fait le point sur la situation sanitaire au sein des écoles, les acteurs de l'enseignement (syndicats, PO) et la ministre de l'enseignement obligatoire, Caroline Désir, ont décidé de maintenir le code jaune dans les écoles, mais d'allonger jusqu'au 11 novembre les vacances de Toussaint. Une décision prise avec l'espoir de ralentir l'épidémie , dit-on au cabinet Désir, sans trop mettre à mal la bonne poursuite des apprentissages.

Cette décision fait suite à la demande du Segec (secrétariat de l'enseignement catholique), d'anticiper la réforme des rythmes scolaires et prévoir deux semaines de congé complètes en novembre. Un compromis a été trouvé afin de ne pas devoir entamer une négociation sur la réforme du calendrier (une semaine de congé supplémentaire aurait probablement dû être rattrapée durant l'été).

Au Segec, Etienne Michel n'exclut pas qu'il faille passer à un moment donné en code orange (présentiel à 50% du temps dès la 3e secondaire). "Mais cela requiert de la part des enseignants une certaine adaptation, dit-il. Dit autrement, on temporiserait la situation le temps de laisser aux équipes pédagogiques la possibilité de se préparer.

Du côté syndical, Joseph Thonon dit qu'il y a "unanimité" pour revoir les codes couleur. "On avait accepté ces codes en juin, c'est vrai, mais on n'imaginait pas ce qu'on allait vivre, entre la lourdeur du port du masque et les mises en quarantaine."