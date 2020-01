Doit-on interdire les visites scolaires au zoo?

Les élèves de l’enseignement public d’Ixelles n'iront désormais plus visiter de zoos dans un cadre scolaire. La mesure fait polémique.

"Les écoliers n’iront plus au zoo, les sorties scolaires dans des parcs avec des animaux sauvages en captivité interdites", titrait Sudpresse jeudi matin.

Immédiatement, le débat s'est emballé entre les partisans des sorties éducatives et les défenseurs des animaux . D'un côté, l'intérêt de préserver des espèces menacées. De l'autre, la misère d'une vie en cage ou dans un espace réduit. Ou la possibilité d'observation d'espèces lointaines... qui ne se justifie peut-être plus avec la technologie actuelle. Amusement des enfants versus dictature de l'homme... Ça a chauffé sur les réseaux sociaux.

Le collège communal d'Ixelles, par les voix du bourgmestre et l'échevin de l'Instruction publique, Christos Doulkeridis et Romain De Reusme, a quand même précisé, jeudi soir, que le choix avait été fait de ne pas organiser d'activité dans ce type d'endroit, mais qu' aucune interdiction n'avait été prise .

"Cette décision a été prise en septembre et n'a pas fait l'objet d'une communication offensive de la commune qui n'a souhaité à aucun moment organiser une 'guerre' contre certains établissements récréatifs animaliers", ont précisé Doulkeridis et De Reusme. La décision "s'inscrit dans une réflexion large sur le type d'activités" que la commune souhaite proposer à "ses élèves dans le cadre des missions pédagogiques d'un enseignement public". Pour ce qui est des activités en lien avec la nature et les animaux, la commune privilégie les fermes pédagogiques, le Musée du miel, différents parcs, mais pas "d'animaux sauvages en détention".