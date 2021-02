Drones, Covid et données personnelles... L’équation reste délicate à résoudre

Son rapport a ainsi confirmé que trois drones ont été utilisés : deux « petits » disposant uniquement d’une caméra, qui sert d’une part au pilote et d’autre part à l’obtention d’images des lieux survolés ; un « grand » capable d’embarquer trois caméras : une destinée à la visibilité pour le pilote, une caméra thermique et une caméra destinée à l’obtention d’images des lieux survolés.

Le COC relève, tout d’abord, une absence de clarté quant aux lieux qui peuvent être surveillés , ce qui aboutit au risque réel qu’au-delà des espaces publics, des lieux privés soient également mis sous surveillance. Or, la surveillance des lieux privés relève d’un cadre juridique très précis non pris en compte en l’espèce.

Enfin, le COC rappelle que la zone de police concernée doit désigner le fondement juridique adéquat sur lequel le traitement de données repose et présenter l’analyse d’impact requise concernant la protection des données à caractère personnel traitées. Ce n’est qu’alors que le Conseil communal peut prendre, en connaissance de cause, une décision réfléchie autorisant ou non le recours aux drones. Or, une telle analyse d’impact fait défaut en l’espèce. Le COC en ordonne, en conséquence, la réalisation dans un délai de quatre mois.