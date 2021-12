Du cdH à Van Laethem, les voix s'élèvent contre la décision de fermer la culture

Mercredi, le gouvernement fédéral a décidé de fermer théâtres et cinémas face au variant Omicron. Une décision largement contestée, tant par les politiques que les scientifiques.

Mercredi, le comité de concertation a imposé de nouvelles mesures de restriction pour faire face à l'évolution de la crise sanitaire et aux inconnues du variant Omicron. Les activités à l'intérieur sont interdites, forçant les cinémas et les théâtres à fermer leurs portes. Le secteur de l'horeca est quant à lui autorisé à continuer son activité.

Dispersion politique

"Je comprends la colère et l'indignation. Les lieux de culture ne sont pas des clusters de contamination", a ajouté le ministre-président francophone. " Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens ."

La vice-présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo), a également exprimé son mécontentement sur Twitter. "Je veux surtout m’adresser aux professionnels de la culture une nouvelle fois injustement ciblés et discriminés, qui voient des mois de travail réduit à néant. Je partage votre incompréhension."

Colère des scientifiques

Les experts scientifiques ont également fait part de leur incompréhension , à commencer par l'épidémiologiste Marius Gilbert . Interrogé au micro de La Première ce jeudi matin, il a estimé, ému et en colère , que "la rupture de confiance (avec le politique) est totale".

Dans Le Soir, le virologue et porte-parole interfédéral Yves Van Laethem affirme que la décision de fermer cinémas et théâtres est "un non-sens sanitaire". "Fermer la culture où on porte le masque tout le temps est une aberration", pointe-t-il.