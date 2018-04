Du changement dans la rémunération des pharmaciens

Ce mercredi, le Conseil des ministres a adopté le principe d’indexation sur les honoraires de délivrance et la marge économique des pharmaciens. La rémunération est stabilisée.

À partir du 1er janvier 2019, les honoraires de délivrance des médicaments et la marge économique des pharmaciens pourront être indexés. Cette mesure a été adoptée par le Conseil des ministres ce mercredi. Elle était soutenue par Maggie De Block, ministre de la Santé publique, et Kris Peeters, ministre de l’Économie.

Ce changement va permettre de stabiliser la rémunération des pharmaciens sur les médicaments remboursables. "Les pharmaciens vont également avoir leur propre ligne dans le budget global des soin de santé. Ils se sentaient discriminés par rapport aux autres professions de prestations de soins de santé", affirme une source du cabinet de Magie De Block (Open Vld). Cette dernière précise que, par ailleurs, ce budget global des soins de santé doit croître annuellement de 1,5%.

"Les pharmaciens gagnent aujourd’hui ce qu’ils gagnaient en 2008." Alain Chassepierre Président de l’APB

Le système actuel de rémunération des pharmaciens date de 2010. Avant, celle-ci est reposait entièrement sur le prix des médicaments et leur vente. En mars 2010, un arrêté royal est signé. Il divise la rémunération des pharmaciens en trois volets. Premier volet: une marge économique de 20%, qui représente un million d’euros aujourd’hui. Elle dépend du prix des médicaments. Ces dernières années, celui-ci a diminué car les médicaments sont de plus en plus souvent achetés en grande quantité et donc à un prix plus avantageux. Toutefois, ce principe mène à du gaspillage. "Dans les boîtes ramenées, il n’y a parfois que deux médicaments qui ont été pris", déclare Alain Chassepierre, président de l’Association des pharmaciens belges (APB).

Cette diminution de prix a un impact sur la marge économique. Elle abaissait aussi et donc la rémunération des pharmaciens également. "Ils gagnent aujourd’hui ce qu’ils gagnaient en 2008", affirme Alain Chassepierre. Dans la pratique, la marge économique couvre les frais liés à l’activité. "Il s’agit du contrôle de la qualité des médicaments, des frigos, de la température etc.", explique Alain Chassepierre.

Deuxième volet: les honoraires de délivrance des médicaments remboursables, qui pèsent dans la rémunération. Ils représentent 80%. Pour tout produit remboursable vendu, le pharmacien reçoit 4,27 euros. Ce montant est déterminé par une convention signée entre les pharmaciens et les mutuelles.

Troisième volet: les honoraires pour des soins pharmaceutiques spécifiques, comme un entretien d’accompagnement.

Le grand changement de cette semaine est donc que les deux premières parties du salaire pourront être indexées, dès janvier prochain, mais dans la mesure du possible. C’est-à-dire si le gouvernement n’a pas besoin de faire des économies. En tout, "le budget de 2018 pour les pharmaciens est estimé entre 575 et 579 millions d’euros", affirme le cabinet de Maggie De Block.

Ce principe de rémunération dissuade de vendre un médicament plus cher pour gagner plus. Il permet également de mieux se concentrer sur le service client, vu que la rémunération ne dépend plus uniquement des médicaments.

Changement plus large

Cette mesure rentre d’ailleurs dans un changement plus large du secteur pharmaceutique en Belgique. Le politique considère de plus en plus le pharmacien comme un prestataire de soins de santé. Cette vision a été établie par un cadre pluriannuel, signé en mars 2017 par la ministre de la Santé.